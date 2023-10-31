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Аршавин – об отношении болельщиков ЦСКА к Фернандесу: нужно ли им прощать Марио, это их дело

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Заместитель генерального директора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин высказался об отношениях защитника петербургского клуба с фанатами ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
– Он же не обидел болельщиков ЦСКА именно этим [пробежкой к трибуне]. Просто на него оказывалось давление из-за перехода, хотя он всегда говорил, что будет играть в ЦСКА. Поэтому он эмоционально не хотел проиграть и совершил этот забег. Нужно ли болельщикам прощать его, это их дело, может, и не простят.

Напомним, 33-летний Марио Фернандес с 2012 по 2022 год выступал в составе московского ЦСКА. Летом текущего года защитник перешел в состав петербургского "Зенита". В сентябре в рамках чемпионата России по футболу Фернандес впервые в карьере сыграл против "армейцев", выйдя в основе на игру "Зенита" с ЦСКА. Та встреча завершилась ничейным результатом – 1:1. При этом Фернандес очень эмоционально отпраздновал гол сине-бело-голубых в ворота столичного клуба, что не понравилось фанатам "армейцев".

Источник: "РИА Новости"


Аршавин Зенит ЦСКА Фернандес
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