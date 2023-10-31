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Андреев: мы ждем Месси в "Оренбурге", он заслуженно выиграл "Золотой мяч"

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал вручение восьмого "Золотого мяча" капитану сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионелю Месси.
Фото: Getty Images
– Все абсолютно заслуженно, никаких вопросов вообще. Он провел шикарный чемпионат мира, привел свою сборную к победе. Одним словом: гений. Мы ждем Месси в "Оренбурге" (смеется.), — цитирует Андреева "РБ Спорт".

Вчера во Франции прошла церемония вручения "Золотого мяча" по итогам сезона 2022-2023. Премию получил нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси. Для него это уже восьмая подобная награда в коллекции.

"Оренбург" после 13-ти туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету 12 баллов. Он занимает 14 место в турнирной таблице.



Оренбург Андреев Месси Золотой мяч Интер Майами Сборная Аргентины
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