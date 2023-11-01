"Слабые! Ха-ха! На самом деле, "Спартак", конечно, топ-клуб с хорошим составом. Мы разгромно выиграли, но это было не так легко, как выглядит. В "Спартаке" есть футболисты, которые могут решить исход встречи в любой момент. Но мы эффективно им противостояли", — передает слова Костанцы Sport 24.
1 октября в Самаре прошел матч между "Спартаком" и "Крыльями Советов". Домашняя команда разгромила москвичей со счетом 4:0. Дубль в первом тайме оформил Юрий Горшков. Во втором тайме мячи забили Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.
В нынешнем сезоне РПЛ Костанца сыграл 14 матчей. В них бразильский защитник забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.
Сейчас "Крылья Советов" располагается на третьей строчке. Самарцы набрали 22 очка за 13 туров РПЛ.
Костанца — о победе над "Спартаком" со счетом 4:0: они слабые! Ха-ха
Футболист "Крыльев Советов" Костанца прокомментировал победу над "Спартаком" со счетом 4:0 в матче 10 тура РПЛ.
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