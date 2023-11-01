– Очевидно, что "Спартаку" нужен новый тренер. Абаскаль не способен руководить таким клубом, как "Спартак". Здесь нужен опыт, а он у него отсутствует. Но решать руководству, им все же виднее, – приводит слова Камоцци "РБ Спорт".
Гильермо Абаскаль был утвержден в должности главного тренера "Спартака" в июне 2022 года. 34-летний испанец привел "красно-белых" к бронзовым наградам по итогам минувшего сезона.
После 13-ти сыгранных туров чемпионата России-2023/24 москвичи располагаются на седьмой строчке в таблице РПЛ, набрав 20 очков. Сегодня, 1 ноября, "Спартак" на своем поле проведет кубковый матч с "Краснодаром". Контракт клуба с Абаскалем рассчитан до конца сезона-2024/25.
Камоцци: "Спартаку" нужен новый тренер. Абаскаль не способен руководить таким клубом
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, порекомендовал новому руководству "красно-белых" сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"