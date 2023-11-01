Агент Головина: Александр играет в "Монако" и приносит пользу сборной России

Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, прокомментировал новость о том, что его клиент не попал в тройку претендентов на звание российского «Спортсмена года» это.



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Ранее были объявлены финалисты премии "Спортсмен год". В тройку претендентов на данную награду вошли следующие российские спортсмены: Муслим Гаджимагомедов (бокс), Климент Колесников (плавание) и Максим Буров (фристайл).



27-летний Александр Головин является игроком "Монако" с 2018 года. Его действующее соглашение с "монегасками" рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 30 миллионов евро.



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— Получается, что в России не оценили успехи Александра? Я уверен, что оценили всех достойных соискателей приза. Может, Головину нужен переход в более статусный клуб, чтобы в следующем году его заметили? Александр сейчас играет в "Монако", приносит пользу клубу и сборной России Ранее были объявлены финалисты премии "Спортсмен год". В тройку претендентов на данную награду вошли следующие российские спортсмены: Муслим Гаджимагомедов (бокс), Климент Колесников (плавание) и Максим Буров (фристайл).27-летний Александр Головин является игроком "Монако" с 2018 года. Его действующее соглашение с "монегасками" рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 30 миллионов евро.Источник: "Спорт День за Днем"