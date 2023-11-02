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Вячеслав Литвинов: моя мечта — сыграть за сборную России на ЧМ и Евро

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Центральный защитник "Сочи" Вячеслав Литвинов рассказал о своих целях в составе сборной России.
Фото: "Чемпионат"
"Дай Бог, чтобы все наладилось в «Сочи» и я получил еще вызов. И чтобы все, что сейчас идет, прошло и Россия попала на ЧМ и Евро. Это моя мечта, которая, надеюсь, воплотится", — передает слова Литвинова Sport 24.

7 и 11 сентября 2023 года сборная России сыграла против Египта 2 товарищеских матча. В игре участвовали футболисты в возрасте до 23 лет.

В первой встрече Россия и Египет сыграли вничью 1:1. Во второй раз россияне уступили оппонентам со счетом 1:2.

Литвинов сыграл в тех играх сборной 2 матча (149 минут). За это время защитник не отметился голевыми действиями.


Сочи Литвинов Сборная России
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