Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Агент Щетинина: к нему есть интерес со стороны топ-клубов

Спортивный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Кирилла Щетинина, заявил об интересе со стороны других клубов РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Кирилл никогда не падает ниже своего стабильного уровня. Он прогрессирует из сезона в сезон и сейчас уже является одним из лидеров "Ростова". И к Щетинину есть определенный интерес со стороны топ-клубов", – приводит слова Клюева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Щетинин принял участие в 18-ти матчах за "Ростов", в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу. 23-летний полузащитник дебютировал за команду в 2021 году.

"Ростов" после первой части сезона-2025/26 набрал 21 очко и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице. В 19-м туре РПЛ команда на выезде сыграет с "Краснодаром". Матч состоится 28 февраля в 19:30 по московскому времени.

