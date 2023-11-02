- Правила есть правила. По той видеокартинке сложно утверждать, было второе касание или нет. Скорее было, чем не было. И поэтому... в правилах четко написано, что игрок, выполняющий удар, совершая второе касание, должен быть наказан свободным ударом. Поэтому тут нет предмета дискуссии. Вопрос - было ли это касание? Кажется, да. Но, опять же, утверждать по телекартинке мне сложно. У арбитров, которые были в VAR-центре на этой игре, есть все инструменты, они могут увеличить, приблизить, посмотреть по ротации мяча. У меня абсолютно нет повода не доверять арбитрам, которые приняли это решение. Я считаю, что всё правильно, - передает слова Лапочкина Metaratings.ru.
Матч 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Спартак" - "Краснодар" завершился волевой победой гостей со счетом 3:2. На 84 минуте игры нападающий красно-белых Александр Соболев при счете 2:3 забил гол с пенальти, однако после вмешательства видеоарбитра Павла Шадыханова главный рефери Евгений Буланов пересмотрел повтор эпизода и отменил взятие ворот из-за двойного касания, допущенного форвардом в момент исполнения 11-метрового удара.
"Спартак" с 12 набранными очками занял итоговое первое место в группе D Пути РПЛ Кубка России и вышел в четвертьфинал верхней сетки плей-офф турнира. "Краснодар" с 11 очками занимает вторую строчку, также дающую право продолжить играть в Пути РПЛ, но опустится на третью позицию и перейдет в Путь регионов в случае победы московского "Динамо" над "Пари НН".
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Лапочкин - об отмене гола "Спартака" "Краснодару": второе касание скорее было, чем не было
Экс-рефери ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с отменой гола Александра Соболева с пенальти из-за двойного касания в матче 6 тура Кубка России "Спартак" - "Краснодар" (2:3).
Фото: РИА Новости