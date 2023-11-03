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Полузащитник "Оренбурга" Михайлов: "Зенит" — это клуб номер один в России, самая большая конкуренция

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Футболист "Оренбурга" Ярослав Михайлов рассказал о конкуренции в "Зените". Игрок принадлежит сине-бело-голубым и выступает в текущей команде на правах аренды.
Фото: "Матч ТВ"
"Зенит" — это клуб номер один в России, самая большая конкуренция в стране. Чтобы выиграть конкуренцию, ты должен быть сильнее игрока на твоей позиции. Если твое время еще не пришло, тебе нужно покататься. Я вернусь и заиграю", — приводит слова Михайлова "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне РПЛ Михайлов играл за две команды ("Пари НН" и" Оренбург"). За это время футболист сыграл 14 матчей. В них 20-летний игрок смог отметиться 1 голевой передачей.

"Оренбург" находится на 14-м месте в РПЛ. Команда Михайлова набрала 12 очков в 13 матчах.

После 13 туров "Зенит" располагается на втором месте. У команды Сергея Семака 26 очков.


Оренбург Михайлов Зенит
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