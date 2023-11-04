"Нормальный жребий. "Ростов" потихоньку набирает форму, вначале у них что?то не получалось, сейчас же они показывают хорошую игру. ЦСКА тоже оживает", — приводит слова Масалитина "Матч ТВ".
Жеребьевка плей-офф Кубка России прошла 3 ноября. "Ростов" и ЦСКА сыграют первый матч в Ростове-на-Дону. Ответная встреча пройдет в Москве на "ВЭБ Арене".
ЦСКА вышел из группы A Кубка России с первого места, набрав 11 очков в 6 играх. "Ростов" закончил выступление в групповом этапе на втором месте группы B. Подопечные Валерия Карпина смогли набрать 11 очков.
Масалитин: нормальный жребий. "Ростов" набирает форму, ЦСКА тоже оживает
Экс-игрок московского Спартака и чешской " Сигмы" Валерий Масалитин оценил пару плей-офф Кубка России ЦСКА — "Ростов".
Фото: "РБ Спорт"