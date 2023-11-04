"Артём Дзюба — это в принципе легенда футбола, можно так сказать. Он на нас очень сильно влияет. Нам он помогает в команде. Мы все его слушаем и уважаем", – цитирует Рыбчинского "Известия".
В текущем сезоне чемпионата России Дзюба сыграл 11 матчей. Нападающий забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
К 35 годам Дзюба отыграл 579 матчей. За это время форвард забил 215 мячей и отдал 115 голевых передач. Форвард дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ. В составе "Зенита" футболист стал четырехтактным чемпионом России.
Игрок "Локомотива" Рыбчинский: Дзюба - это легенда футбола
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский заявил, что его одноклубник Артем Дзюба является легендой футбола.
Фото: РБК