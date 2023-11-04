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Сорокин — про Аршавина в Казахстане: был там как Месси в Майами

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Бывший защитник "Актобе" Егор Сорокин, ныне выступающий за "Рубин", вспомнил, какой ажиотаж вызывала игра Андрея Аршавина в Казахстане.
Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
"В то время Аршавин в Казахстане, как сегодня Месси в Майами? Да. Был определенный ажиотаж, потому что в Казахстан едет человек, игравший на высоком уровне в России, Англии и делавший разницу на поле. Конечно, это вызывает большой интерес", — сказал Сорокин.

28-летний Сорокин в 2016 году выступал за "Актобе", в матчах за который пересекался с Андреем Аршавиным, игравшим за "Кайрат". За "Актобе" Сорокин принял участие в 31 матче, в которых забил гол и отдал результативную передачу.

42-летний Аршавин играл за "Кайрат" с 2016 по 2018 год, после чего завершил карьеру. В составе казахстанской команды нападающий принял участие в 108 матчах, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач.

Источник: Sport24.


Аршавин Сорокин Актобе Кайрат Рубин Зенит
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