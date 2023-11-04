"Мы стремимся в тройку. Но и побороться за чемпионство хотелось бы — просто не надо сейчас на этом акцент делать", — сказал Рыбчинский.
После 13 туров "Локомотив" располагается в турнирной таблице чемпионата России на восьмом месте, набрав 20 очков. На первом месте располагается "Краснодар" (28). В тройку также входят "Зенит" (26) и "Крылья Советов" (22).
Источник: "Известия".
Рыбчинский — о целях "Локомотива": стремимся в тройку. Но и побороться за чемпионство хотелось бы
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский рассказал о целях команды в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"