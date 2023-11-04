"Мы со "Спартаком" провели не очень удачный матч, поэтому он собрал команду и сказал, что это худший матч в сезоне. Я согласен с ним, как и все остальные игроки", — сказал Севикян.
22-летний Севикян в 19 матчах нынешнего сезона записал на свой счёт семь голов. Спортсмен, прошедший через молодёжные команды России всех возрастов, уже дебютировал за взрослую сборную Армении.
Источник: Sport24.
Севикян: Юран собрал "Пари НН" после матча со "Спартаком" и заявил, что это худшая игра в сезоне
Полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян вспомнил, как главный тренер Сергей Юран собрал команду после поражения от "Спартака" (0:2) в РПЛ.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости