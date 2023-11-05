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Осинькин – о матче с "Краснодаром": до первого гола играли в неплохой футбол

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Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды от "Краснодара" (1:2) в 14-м туре РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– У нас нормальное начало было, до гола играли в неплохой футбол. Во втором тайме попытались уже рисковать, оказывать давление. В атаке мы поддавили, но хотелось более качественной игры. Но "Краснодар" сейчас на первом месте. Случайно в конце первого круга на этом месте оказаться нельзя, поэтому поздравляю соперника с победой.

Сегодня, 5 ноября 2023 года, в Краснодаре состоялся очередной матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный футбольный клуб "Краснодар" сыграл против самарских "Крыльев Советов". Встреча завершилась победой "быков" со счетом 2:1. В их составе забитыми мячами отличились Джон Кордоба и Олакунле Олусегун. "Волжане" ответили точным ударом в исполнении Владимира Писарского. Из-за поражения подопечные Игоря Осинькина с 22 очками остались на третьей строчкев турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"


Осинькин Крылья Советов Краснодар
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