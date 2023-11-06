"Все, что я люблю, связано с моей родиной Россией. Даже в отпусках я 80% времени провожу дома. Многие мечтали поехать за границу, но я никогда об этом не мечтал. Я не променяю ни на что наши березки, а грибы — это наше все", — сказал Акинфеев.
Акинфеев признался, что всю карьеру отдал выступлению за ЦСКА, так как любит этот клуб с детства. Так же вратарь отметил, что любит выездные матчи по городам России, чтобы смотреть на то, как они меняются. Так же Акинфеев после завершения карьеры планирует отправиться в путешествие по золотому кольцу.
Источник: ТАСС.
Акинфеев: все, что я люблю, связано с моей родиной Россией. Никогда не мечтал поехать за границу
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался в любви к России.
Фото: Чемпионат