– У "Краснодара" в этом году хорошая команда с качественным подбором футболистов: есть хорошие молодые футболисты и легионеры. Нас ждет интересный матч. У "Краснодара" есть все шансы обыграть "Зенит", — приводит слова Глушакова "Чемпионат".
Игра 15-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Краснодаром" будет проведена 11 ноября 2023 года. Она пройдет в Санкт-Петербурге на местном стадионе "Газпром Арена". Начало предстоящего поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.
Напомним, в настоящее время "Краснодар" имеет на своем счету 31 балл. "Быки" занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" после 14 туров набрали 29 очков и расположился на второй строчке.
Глушаков: у "Краснодара" есть все шансы обыграть "Зенит"
Бывший полузащитник "Локомотива" Денис Глушаков оценил шансы "Краснодара" в матче 15-го тура чемпионата России с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Локомотив"