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Тренер "Урала" Гончаренко: нам надо остановить падение

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Главный тренер екатеринбургского "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от казанского "Рубина" (0:1) в 14-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
– У нас сейчас такая ситуация, что нам надо остановить падение. Таких матчей, где мы чуть-чуть лучше соперника, но не набираем очки или берем одно, очень много. К сожалению, мелкие досадные ошибки. Мы пока не можем с этим справиться.

Сегодня, 6 ноября, екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграл против казанского "Рубина". Данная встреча была проведена в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Подопечные Виктора Гончаренко потерпели поражение со счетом 0:1. Отметим, что "шмели" не могут победить уже в девяти подряд матчах РПЛ.

После 14 туров на счету екатеринбургского клуба 16 очков. Уральцы идут 12 в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

Урал Рубин Гончаренко
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