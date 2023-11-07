– "Краснодар" будет играть как умеет, Ивич будет мечтать о победе и сделает все для этого. Что же они, выйдут обороняться? Это смешно, - приводит слова Орлова "РБ Спорт".
Матч 15-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 11 ноября 2023 года. Он пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
Напомним, после 14 туров Российской Премьер-Лиги "Зенит" имеет на своем счету 29 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. "Краснодар" является лидером чемпионата – в его активе 31 очко.
Орлов: Ивич будет мечтать о победе над "Зенитом" и сделает все для этого
Популярный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от предстоящего 15-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: РИА Новости