Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
20:45
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
Шахтер
20:45
БарселонаНе начат
Порту
23:00
АнтверпенНе начат
Манчестер Сити
23:00
Янг БойзНе начат
Лацио
23:00
ФейеноордНе начат
Атлетико
23:00
СелтикНе начат
Црвена Звезда
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Милан
23:00
ПСЖНе начат

Орлов: Ивич будет мечтать о победе над "Зенитом" и сделает все для этого

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Популярный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от предстоящего 15-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: РИА Новости
– "Краснодар" будет играть как умеет, Ивич будет мечтать о победе и сделает все для этого. Что же они, выйдут обороняться? Это смешно, - приводит слова Орлова "РБ Спорт".

Матч 15-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 11 ноября 2023 года. Он пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

Напомним, после 14 туров Российской Премьер-Лиги "Зенит" имеет на своем счету 29 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. "Краснодар" является лидером чемпионата – в его активе 31 очко.

Орлов Ивич Краснодар Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится