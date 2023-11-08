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Аршавин: просто не понимаю, зачем уезжать. Чем "Локо" отличается от "Аталанты" или "Торино"?

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Бывший российский футболист Андрей Аршавин не поддерживает идею обязательного отъезда из РПЛ в Европу.
Фото: "Чемпионат"
"Я просто не понимаю, зачем уезжать. Если бы они уезжали в команду, которая выше классом. Тот же "Локомотив" чем отличается от "Торино" или "Аталанты"?

В Италии сильнее конкуренция? Я называю такие переходы "ни денег, ни славы". Слава в РПЛ? Здесь хотя бы деньги", — сказал Аршавин.

На международной арене Аршавин, будучи игроком, выступал за лондонский "Арсенал" и "Кайрат" из Казахстана. Сейчас специалист работает в структуре родного "Зенита".

Отметим, что за "Аталанту" играет Алексей Миранчук, прошлый сезон проведший на правах аренды за "Торино".

Источник: "Спорт-Экспресс".

Аршавин Российские трансферы
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