"Мне кажется, это возможно. Не знаю насчёт логистики, но, думаю, ничто этому не препятствует", — приводит слова Боржеса РИА Новости.
Сборная России находится в изоляции с февраля 2022 года. Последний официальный матч команда Валерия Карпина сыграла в 2021 году против Хорватии в рамках отбора на Чемпионат мира 2022 года в Катаре.
В ноябре сборная России сыграет против Кубы. Игра пройдет 20 ноября в Волгограде.
Боржес — о возможном матче сборной России против Бразилии: мне кажется, это возможно
Футболист "Краснодара" Кади Боржес оценил шансы на проведение игры между Россией и Бразилией.
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