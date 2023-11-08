Ранее в интервью Аршавин признался, что ему интересен форвард "бело-голубых" Константин Тюкавин.
– Самое главное, когда Костя выходит и забивает – болельщики "Динамо" на стадионе хлопают ему и поддерживают. Приятно то, что говорит Аршавин. Не сомневаюсь, это приятно и Константину.
Слухи о "Зените"? У Высоцкого была песня: "Ходят слухи тут и там". Сейчас нужно сосредоточиться на футболе, взять паузу. Не хочу набрасывать пыль на вентилятор. Тюкавин – личность, предъявляет к себе высокие требования, хочет забивать в каждой игре – иногда не получается, но это футбол, – цитирует Сафонова "СЭ".
Константин Тюкавин – воспитанник "Динамо". В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 14 матчах чемпионата России в составе "бело-голубых", отметившись 5 голами и 4 ассистами. Кроме того, на счету уроженца Котласа еще один забитый мяч в 4 играх национального Кубка. Ранее агент футболиста рассказал о том, что переговоры по поводу нового контракта с московским клубом отложены до зимы.
Контракт "Динамо" с Тюкавиным истекает в конце нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 8 млн евро. Ранее сообщалось о возможном интересе к Константину со стороны ЦСКА и "Зенита".
Агент Тюкавина: не сомневаюсь, Константину приятно, что говорит Аршавин
Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, отреагировал на положительные слова члена правления "Зенита" Андрея Аршавина о его клиенте.
Фото: ФК "Динамо"