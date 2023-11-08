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Камоцци: Соболев не в форме. На данный момент лучший российский нападающий – Сергеев

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказал, кого считает лучшим российским нападающим.
Фото: ФК "Зенит"
– Лично для меня Соболев – лучший российский нападающий, он может делать на поле все. Но нужно признать, что сейчас Саша не в форме. На данный момент лучший российский нападающий – это Иван Сергеев. Его нужно отметить, он забивает важные голы. Но я надеюсь, что Соболев вернется на свой прежний уровень, – цитирует Камоцци "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне нападающий "Спартака" Александр Соболев принял участие в 11 матчах чемпионата России, отметившись 2 голами и 3 ассистами. Контракт "красно-белых" с 26-летним форвардом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро.

Форвард "Зенита" Иван Сергеев забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Рыночная стоимость 28-летнего уроженца Череповца оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро. Его контракт с "сине-бело-голубыми" истекает через полтора года.

Спартак Соболев Камоцци
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