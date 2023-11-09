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РПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего игрока в октябре

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В своем официальном телеграм-канале РПЛ опубликовала список кандидатов на лучшего футболиста чемпионата в ноябре.


В список попали:

Иван Сергеев - 1 гол и 2 результативные передачи ("Зенит")

Егор Голенков - 1 гол и 2 результативные передачи ("Ростов")

Эдуард Сперцян - 2 гола ("Краснодар")

Милан Гайич - 2 гола (ЦСКА)

Юрий Дюпин - 3 "сухих" матча из 3 ("Рубин")

В предыдущем месяце лучшим игроком стал нападающий "Оренбурга" Брайан Мансилья. В сентябрьских играх аргентинец забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

РПЛ Дюпин Гайич Сперцян Голенков Сергеев
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