РПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего игрока в октябре
В своем официальном телеграм-канале РПЛ опубликовала список кандидатов на лучшего футболиста чемпионата в ноябре.
В список попали:
Иван Сергеев - 1 гол и 2 результативные передачи ("Зенит")
Егор Голенков - 1 гол и 2 результативные передачи ("Ростов")
Эдуард Сперцян - 2 гола ("Краснодар")
Милан Гайич - 2 гола (ЦСКА)
Юрий Дюпин - 3 "сухих" матча из 3 ("Рубин")
В предыдущем месяце лучшим игроком стал нападающий "Оренбурга" Брайан Мансилья. В сентябрьских играх аргентинец забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.