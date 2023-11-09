"У Деограсии агрессивный стиль работы. Он говорит с эмоциями, чтобы все команда понимала, чтобы вызывать у всех эмоции. У каждого тренера своя работа, каждый разговаривает с командой по-своему. Лично мне нравится подход Деограсии", — цитирует Гойковича "Чемпионат".
Деограсия возглавил "Оренбург" в августе 2023 года. Под руководством испанского специалиста команда провела 13 матчей. 6 раз она выходила победителем, 3 раза играла вничью и 4 раза проигрывала. После 14 туров клуб находится на 13-м месте в РПЛ, набрав 13 очков.
В сезоне-2023/24 Гойкович сыграл 16 матчей. В них защитник не отметился голевыми действиями.
Защитник "Оренбурга" Гойкович: мне нравится тренерский стиль Деограсии
Футболист "Оренбурга" Ренато Гойкович оценил работу главного тренера клуба Давида Деограсии.
Фото: "Матч ТВ"