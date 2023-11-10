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Агент Клаудиньо: почему мой клиент не ушел из "Зенита" летом? Он полностью адаптировался в России

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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Клаудиньо, рассказал, почему его клиент принял решение остаться в команде в летнее трансферное окно.
Фото: globallookpress.com
"Почему принял решение остаться в России? Он полностью адаптировался здесь. Прошлое не имеет значения. Клаудиньо не думает об отъезде", — сказал Гарсия.

Ранее тренер "Зенита" Вильям де Оливейра заявил, что команда летом получила предложение по игроку, но в итоге бразилец, имеющий российский паспорт, решил остаться в клубе из Санкт-Петербурга.

В нынешнем сезоне 26-летний Клаудиньо в 20 матчах забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Источник: Sport24.

Клаудиньо Зенит Российские трансферы
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