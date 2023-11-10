"Почему принял решение остаться в России? Он полностью адаптировался здесь. Прошлое не имеет значения. Клаудиньо не думает об отъезде", — сказал Гарсия.
Ранее тренер "Зенита" Вильям де Оливейра заявил, что команда летом получила предложение по игроку, но в итоге бразилец, имеющий российский паспорт, решил остаться в клубе из Санкт-Петербурга.
В нынешнем сезоне 26-летний Клаудиньо в 20 матчах забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
Источник: Sport24.
Агент Клаудиньо: почему мой клиент не ушел из "Зенита" летом? Он полностью адаптировался в России
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Клаудиньо, рассказал, почему его клиент принял решение остаться в команде в летнее трансферное окно.
Фото: globallookpress.com