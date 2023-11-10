"Чемпионат России оживил бы карьеру Дениса Черышева. Но на это сложно решиться после того, как всю карьеру провел в Испании. Понимаете, помимо игры в футбол есть простая жизнь, семья, которую надо будет бросить и уехать — основная сложность в этом", — сказал Мостовой.
32-летний Черышев является воспитанником мадридского "Реала". Всю карьеру спортсмен провёл выступая за клубы из Испании, а с лета 2022 года играет за "Венецию", представляющую второй дивизион Италии.
В нынешнем сезоне россиянин принял участие в пяти матчах, проведя на поле 118 минут и не отметившись результативными передачами. Его контракт с командой истекает в конце сезона и будет автоматически продлён, если "Венеция" выйдет в Серию А. После 12 туров команда занимает второе место.
Источник: Sport24.
Ал. Мостовой — о Черышеве: РПЛ помогла бы ему оживить карьеру, но на это сложно согласиться после Испании
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что игра в РПЛ помогла бы полузащитнику "Венеции" Денису Черышеву перезагрузить свою карьеру.
Фото: "Чемпионат"