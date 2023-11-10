"Он фантастический игрок! Я любил его, Артем в любой ситуации оставался позитивным, был конкурентоспособным. У меня с ним невероятные отношения", — сказал Луческу.
Луческу тренировал "Зенит" в сезоне-2016/2017. Под его руководством Дзюба принял участие в 34 матчах, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Дзюба покинул "Зенит" в 2022 году, а в феврале 2023 года стал игроком "Локомотива".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Луческу: Дзюба — фантастический игрок. У меня с ним невероятные отношения
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказался о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе, с которым работал в клубе из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"