Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:30
СалернитанаНе начат
Дженоа
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
22:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
НиццаНе начат

Луческу: Дзюба — фантастический игрок. У меня с ним невероятные отношения

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказался о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе, с которым работал в клубе из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"
"Он фантастический игрок! Я любил его, Артем в любой ситуации оставался позитивным, был конкурентоспособным. У меня с ним невероятные отношения", — сказал Луческу.

Луческу тренировал "Зенит" в сезоне-2016/2017. Под его руководством Дзюба принял участие в 34 матчах, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Дзюба покинул "Зенит" в 2022 году, а в феврале 2023 года стал игроком "Локомотива".

Источник: "Спорт-Экспресс".

Луческу Зенит Локомотив Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится