– Тяжелый чемпионат для нас. Стараемся делать все возможное, чтобы набирать очки. В матче с "Локомотивом" могли набрать 3 очка вместо одного. Всякое бывает. Надеюсь, что в следующих матчах будем больше набирать, – цитирует Зиньковского "Чемпионат".
Заключительная игра первого круга чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" пройдет в воскресенье, 12 ноября, в Москве. Стартовый свисток питерского рефери Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга раздастся в 19:30 по мск. Этот матч закроет программу 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
В предыдущей игре команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с "Локомотивом" (1:1), играя больше тайма вдесятером после удаления за фол последней надежды полузащитника Даниила Хлусевича. По итогам 14-ти туров "Спартак" набрал 21 очко и замыкает шестерку сильнейших команд таблицы чемпионата России. "Ростов" с 17 очками находится на 11-м месте.
Зиньковский: в матче с "Локомотивом" могли набрать три очка вместо одного
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский в преддверии домашнего матча 15-го тура чемпионата страны против "Ростова" оценил текущее турнирное положение "красно-белых" в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Спартак"