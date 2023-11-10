– Несмотря на большие траты, "Спартак" не сильнее "Ростова" по составу и по подбору игроков. Футболисты, может быть, и более дорогие и распиаренные. Но Дуарте вообще нельзя сравнивать ни с кем из ростовских защитников, потому что он изначально аутсайдер. Не особо Соболев превосходит Комличенко, особенно если тот в форме.
В общем, у "Ростова" полно ребят, которые могут доставить "Спартаку" много неприятностей. Если какая-то команда и будет иметь перевес в матче, то не за счет феерической игры, а за счет какого-то недоразумения, рикошета или судья накосячит. Судьбу матча в чью-то пользу решит не совсем что-то стандартное, – цитирует Червиченко "Чемпионат".
Заключительная игра первого круга чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" пройдет в воскресенье, 12 ноября, в Москве. Стартовый свисток питерского рефери Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга раздастся в 19:30 по мск. Этот матч закроет программу 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
В предыдущей игре команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с "Локомотивом" (1:1), играя больше тайма вдесятером после удаления за фол последней надежды полузащитника Даниила Хлусевича. По итогам 14-ти туров "Спартак" набрал 21 очко и замыкает шестерку сильнейших команд таблицы чемпионата России. "Ростов" с 17 очками находится на 11-м месте.
Червиченко: Дуарте нельзя сравнивать ни с кем из защитников "Ростова", он изначально аутсайдер
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко сравнил силы команд в преддверии заключительного матча 1-го круга чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом".
Фото: ФК "Ростов"