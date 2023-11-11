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Нигматуллин: для Дзюбы важно играть ведущую роль в раздевалке и на поле, иначе он становится токсичным

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Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Артём попал в среду, где он быстро стал авторитетом. Для него очень важно играть ведущую роль в раздевалке и на поле, потому что при потере этой роли он становится токсичным в команде. Это было в "Зените" и "Спартаке", — сказал Нигматуллин.

Нигматуллин желает, чтобы нападающий как можно дольше играл в футбол и отметил, что даже его мастерство не поможет вытянуть "Локомотив" на чемпионское место. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Источник: Metaratings.

Нигматуллин Дзюба Локомотив
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