"Артём попал в среду, где он быстро стал авторитетом. Для него очень важно играть ведущую роль в раздевалке и на поле, потому что при потере этой роли он становится токсичным в команде. Это было в "Зените" и "Спартаке", — сказал Нигматуллин.
Нигматуллин желает, чтобы нападающий как можно дольше играл в футбол и отметил, что даже его мастерство не поможет вытянуть "Локомотив" на чемпионское место. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Источник: Metaratings.
Нигматуллин: для Дзюбы важно играть ведущую роль в раздевалке и на поле, иначе он становится токсичным
Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"