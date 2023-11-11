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Семшов: не думаю, что чемпионская гонка закончится, даже если выиграет "Краснодар"

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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов не считает, что сегодняшний матч между "Зенитом" и "Краснодаром" в 15-м туре РПЛ станет определяющим в чемпионской гонке.
Фото: РИА Новости / Андрей Варенков
"Не думаю, что чемпионская гонка закончится, даже если выиграет "Краснодар". Мы видели, что был отрыв в семь очков у "Краснодара", сейчас два, в случае победы будет пять... Я считаю, что весной будет все решаться, сейчас пока промежуточные результаты", — сказал Семшов.

"Краснодар" с начала сезона находится на лидирующих позициях и большую часть времени занимает первую строчку в турнирной таблице. Сейчас у команды 31 очко и она опережает на два "Зенит", который идёт вторым. Игра между командами пройдёт в Санкт-Петербурге.

"Зенит" — действующий чемпион России. "Краснодар" ещё не становился чемпионом в своей 15-летней истории.

Источник: ТАСС.

Семшов Краснодар Зенит
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