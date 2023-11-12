- Важная победа для нас. Мы понимали, что у "Урала" сейчас непростая ситуация. Считаю, что мы достойно завершили первую часть сезона. Показывали достойный и результативный футбол. Считаю, что мы занимаем заслуженное место в чемпионате. Я хотел бы поблагодарить тренерский штаб и ребят. Надеюсь, что и во второй части сезона будем показывать достойный результат.
Вчера, 11 ноября, в матче пятнадцатого тура российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на своем поле в Самаре обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1. Таким образом самарцы прервали собственную серию без побед в чемпионате России, которая длилась с 11-го тура. На данный момент "Крылья Советов" с 25 набранными очками занимают третью строчку в турнирной таблице.
Напомним, до окончания осенней части текущего розыгрыша РПЛ командам осталось провести три матча. До зимнего перерыва "Крылья Советов" сыграют с "Локомотивом", "Сочи" и "Спартаком".
Источник: "Чемпионат"
Корниленко: "Крылья Советов" показывали результативный футбол и достойно завершили первую часть сезона
Спортдиректор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко подвел итоги первой части сезона РПЛ для самарской команды.
Фото: ФК "Крылья Советов"