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Калинин: "Факел" заставил ЦСКА играть на отбой, это о многом говорит

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Защитник "Факела" Игорь Калинин поделился мыслями после матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
Фото: "Матч ТВ"
- Приятно не проигрывать, могли и выиграть. Все в хорошем настроении, но все еще впереди. Когда закончится чемпионат, тогда выдохнем. Мы во втором тайме были заряжены, не хотели уступать. Мы заставили ЦСКА играть на отбой, это о многом говорит. Сейчас нет смысла смотреть в таблицу, все очень быстро меняется.

В 15-м туре российской Премьер-лиги "Факел" дома сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1) и продлил серию без поражений до шести матчей. Последний раз воронежцы проиграли в чемпионате России казанскому "Рубину" (0:1) 25 сентября в рамках 9-го тура.

Команда Сергея Ташуева набрала 19 очков и занимает на данный момент десятую строчку в турнирной таблице. До окончания осенней части первенства страны "Факел" сыграет в гостях с "Рубином" и примет на своем поле калининградскую "Балтику" и столичное "Динамо".

Источник: "Матч ТВ"

Калинин Факел ЦСКА
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