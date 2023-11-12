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Сулейманов – о возможном возвращении Миранчука в “Локомотив”: это было бы просто прекрасно

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Форвард московского “Локомотива” Тимур Сулейманов прокомментировал слухи о возможном возвращении полузащитника итальянской “Аталанты” Алексея Миранчука в стан “железнодорожников”.
Фото: ФК "Локомотив"
– Честно, не знаю, является информация о возвращении Миранчука в “Локомотив” правдой или нет. Но для нашей команды это было бы просто прекрасно. Алексей — игрок невероятного уровня, — приводит слова Сулейманова “Чемпионат”.

Ранее в СМИ появилась информация о том, московский “Локомотив” в зимнее трансферное окно хочет вернуть полузащитника итальянской “Аталанты” Алексея Миранчука. Вчера спортивный директор “железнодорожников” Дмитрий Ульянов подтвердил желание команды подписать российского хавбека.

Напомним, 28-летний Миранчук является воспитанником московского “Локомотива”. С 2020 года он играет за итальянскую “Аталанту”. Его действующее соглашение с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года.

Сулейманов Локомотив Аталанта Миранчук Ал Российские трансферы
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