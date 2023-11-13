– Гадкий жанр – говорить о других то, чего нет в природе. Я полон сил и огня. В настоящий момент, в данную секунду я нахожусь в машине у своих знакомых. Я похож на хворого человека? Я похож на человека, не отвечающего за свое поведение? Вы на кого напоролись? Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить, – резюмировал 53-летний шоумен свое обращение, опубликованное в его Telegram-канале.
Ранее госпитализацию Кушанашвили подтвердил его продюсер Виктор Ладненко. Однако он не стал подтверждать информацию о проблемах с сердцем у телеведущего.
12 ноября Telegram-канал "Baza" сообщил, что директор медиакоманды "Родина-Медиа" Отар Кушанашвили госпитализирован в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу города Москвы. Отмечалось, что причиной госпитализации 53-летнего телеведущего мог стать инфаркт. Кушанашвили стало плохо во время просмотра матча 15-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" (2:1). По сведениям источника, он находился в Боткинской больнице в палате интенсивной терапии, а состояние журналиста оценивалось как тяжелое.
Отар Кушанашвили: гадкий жанр – говорить о других то, чего нет в природе
Директор медиакоманды "Родина-Медиа" и известный телеведущий Отар Кушанашвили опроверг слухи о перенесенном инфаркте миокарда и сообщил о том, что выписан из больницы.
Фото: SHOT