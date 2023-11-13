"ЦСКА в первом круге — чемпионы по нервным концовкам. Каждая игра одно и то же. Но хуже всего, что тренерский штаб не делает никаких выводов. Федотов опять остался с одной молодежью. И она бы помогла, если бы он ее обкатывал", — приводит слова Масалитина "Матч ТВ".
После 15 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ. Красно-синие набрали 25 очков. После паузы на игры сборных 25 ноября армейский клуб сыграет с "Динамо". Дерби московских клубов пройдет на стадионе "ВЭБ Арена". Начало назначено на 17:30. В последней игре команда Владимира Федотова сыграла вничью с "Факелом". Итоговый счет матча 1:1.
Масалитин: ЦСКА — чемпионы первого круга по нервным концовкам
Фото: ПФК ЦСКА