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Масалитин: ЦСКА — чемпионы первого круга по нервным концовкам

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Бывший игрок "Спартака" Валерий Масалитин оценил игру ЦСКА в первом круге РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА в первом круге — чемпионы по нервным концовкам. Каждая игра одно и то же. Но хуже всего, что тренерский штаб не делает никаких выводов. Федотов опять остался с одной молодежью. И она бы помогла, если бы он ее обкатывал", — приводит слова Масалитина "Матч ТВ".

После 15 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ. Красно-синие набрали 25 очков. После паузы на игры сборных 25 ноября армейский клуб сыграет с "Динамо". Дерби московских клубов пройдет на стадионе "ВЭБ Арена". Начало назначено на 17:30. В последней игре команда Владимира Федотова сыграла вничью с "Факелом". Итоговый счет матча 1:1.

ЦСКА Масалитин
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