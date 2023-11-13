"На данный момент у нас нет предложений ни от одного другого клуба. Матео счастлив в «Зените", — приводит слова агента "СДЗД".
В нынешнем сезоне Кассьера принял участие в 20 матчах. В них колумбийский форвард забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач. в гонке лучших бомбардиров РПЛ нападающий находится на первой строчке, опережая ближайшего преследователя на 5 голов.
Агент Кассьерры: на данный момент у нас нет предложений по Матео
Никос Петропулос, который представляет форварда "Зенита" Матео Кассьерру, прокомментировал возможный трансфер своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"