Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
18:30
Арсенал ТулаНе начат

Агент Кассьерры: на данный момент у нас нет предложений по Матео

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Никос Петропулос, который представляет форварда "Зенита" Матео Кассьерру, прокомментировал возможный трансфер своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"
"На данный момент у нас нет предложений ни от одного другого клуба. Матео счастлив в «Зените", — приводит слова агента "СДЗД".

В нынешнем сезоне Кассьера принял участие в 20 матчах. В них колумбийский форвард забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач. в гонке лучших бомбардиров РПЛ нападающий находится на первой строчке, опережая ближайшего преследователя на 5 голов.

Зенит Кассьерра Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится