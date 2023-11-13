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Газзаев: основная причина проблем ЦСКА – комплектование команды перед сезоном

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал основные проблемы “армейцев” после первого круга чемпионата России.
Фото: Getty Images
– Думаю, основная причина проблем ЦСКА заключается в комплектовании команды перед началом сезона. Нужно было обязательно приобрести по одному сильному футболисту в каждую линию. Второй момент: безусловно, “армейцев” стали преследовать травмы.

После 15 туров чемпионата России по футболу московский ЦСКА имеет на своем счету 25 баллов. “Армейцы” занимают пятое место в турнирной таблице. В последнем матче, состоявшемся 11 ноября 2023 года, подопечные Владимира Федотова на своем поле сыграли против воронежского “Факела”. Данная встреча завершилась ничейным результатом – 1:1.

В 16 туре Российской Премьер-лиги московский ЦСКА в гостях сыграет со столичным “Динамо”. Игра пройдет 25 ноября.

Источник: RT

Газзаев ЦСКА
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