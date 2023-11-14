"На поездку в сборную Парагвая у меня сейчас уходит минимум 35 часов. И это только в одну сторону! Это очень тяжело. Меня это уже начинает немного напрягать", — сказал Алонсо.
30-летний Алонсо стал игроком "Краснодара" в январе 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 21 матче, в котором отдал результативную передачу. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.
Источник: "Чемпионат".
Хуниор Алонсо: на поездку в сборную уходит 35 часов в одну сторону. Уже начинает немного напрягать
Парагвайский защитник "Краснодара" Хуниор Алонсо признался, что сталкивается с большими проблемами при вылете в расположение сборной.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов