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Хуниор Алонсо: на поездку в сборную уходит 35 часов в одну сторону. Уже начинает немного напрягать

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Парагвайский защитник "Краснодара" Хуниор Алонсо признался, что сталкивается с большими проблемами при вылете в расположение сборной.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
"На поездку в сборную Парагвая у меня сейчас уходит минимум 35 часов. И это только в одну сторону! Это очень тяжело. Меня это уже начинает немного напрягать", — сказал Алонсо.

30-летний Алонсо стал игроком "Краснодара" в январе 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 21 матче, в котором отдал результативную передачу. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: "Чемпионат".

Хуниор Алонсо Краснодар
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