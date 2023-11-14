"Считаю, что русские футболисты должны отказаться от российского гражданства, если хотят прогрессировать. Это их единственная возможность расти — им стоит сменить гражданство. В нынешнее время в Европе никто не будет подписывать футболиста с российским паспортом", — сказал Петржела.
Напомним, в летнее трансферное окно полузащитник Далер Кузяев на правах свободного агента уехал играть во французский "Гавр". Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян перешёл в испанский "Реал Сосьедад". В топ-5 лигах также играют Александр Головин ("Монако") и Алексей Миранчук ("Аталанта").
Источник: "РБ Спорт".
Петржела: русские футболисты должны отказаться от российского гражданства, если хотят прогрессировать
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что российским игрокам нужно отказываться от гражданства, чтобы уехать играть в Европу.
Фото: Алексей Иванов, архив «СЭ»