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Петржела: русские футболисты должны отказаться от российского гражданства, если хотят прогрессировать

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Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что российским игрокам нужно отказываться от гражданства, чтобы уехать играть в Европу.
Фото: Алексей Иванов, архив «СЭ»
"Считаю, что русские футболисты должны отказаться от российского гражданства, если хотят прогрессировать. Это их единственная возможность расти — им стоит сменить гражданство. В нынешнее время в Европе никто не будет подписывать футболиста с российским паспортом", — сказал Петржела.

Напомним, в летнее трансферное окно полузащитник Далер Кузяев на правах свободного агента уехал играть во французский "Гавр". Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян перешёл в испанский "Реал Сосьедад". В топ-5 лигах также играют Александр Головин ("Монако") и Алексей Миранчук ("Аталанта").

Источник: "РБ Спорт".

Петржела РПЛ Российские трансферы
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