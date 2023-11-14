"Это хороший соперник, играли с ними дома в чемпионат и тогда остались двоякие ощущения после матча. Повели в первом тайме 3:0, но в итоге была тяжелая победа 3:2. Будет непросто, но интересно", — приводит слова Карпукаса "Матч ТВ".
Жеребьевка плей-офф Кубка России состоялась 3 ноября.
"Локомотив" занял первое место в группе B, набрав 13 очков в 6 матчах. "Балтика" завершила групповой этап Кубка России на второй строчке в группе C. Калининградцы смогли набрать 12 очков.
Первый матч команды сыграют 28 ноября в Калининграде. Ответная игра в Москве пройдет в марте 2024 года.
Карпукас: с "Балтикой" в Кубке России "Локомотиву" будет тяжело
Футболист "Локомотива" Артем Карпукас прокомментировал жеребьевку Кубка России. Красно-зеленые встретятся с "Балтикой".
Фото: "Чемпионат"