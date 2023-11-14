– Кассьерра не полетит в сборную Колумбии из-за повреждения. Сроки восстановления — врачебная тайна, — приводит слова Медведева Sport24.
Ранее стало известно о том, что нападающий петербургского “Зенита” Матео Кассьерра получил травму в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с “Краснодаром” (1:1). Во втором тайме минувшей встречи колумбиец забил гол, а затем вынужденно покинул поле
26-летний Кассьерра в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в 14 матчах. Ему удалось записать на свой счет 12 забитых мячей и одну результативную передачу.
Медведев – о сроках восстановления Кассьерры: врачебная тайна
Председатель правления петербургского “Зенита” Александр Медведев ушел от ответа на вопрос о том, когда восстановится от повреждения нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра.
Фото: ФК "Зенит"