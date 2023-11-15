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Кордоба: лидерство "Краснодара" важнее, чем первое место в гонке бомбардиров

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Форвард "Краснодара" Джон Кордоба рассказал, что для него важнее первое место команды, а не личные достижения.
Фото: ФК "Краснодар"
"Всегда здорово иметь конкуренцию. Особенно приятно разделять ее со своим соотечественником Матео Кассьеррой. Я всегда хочу забивать, но намного важнее, что "Краснодар" идет на первом месте. Это важнее, чем первое место в гонке бомбардиров", - цитирует Кордобу Metaratings.

По итогам 15 проведенных туров "Краснодар" единолично лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе "быков" 32 набранных очка, что на два балла больше, чем идущего на второй позиции петербургского "Зенита". Список лучших бомбардиров текущего сезона на данный момент возглавляет нападающий "сине-бело-голубых" Матео Кассьерра, на счету которого 12 забитых мячей. У форварда "Краснодара" Джона Кордобы - 7.

Кордоба Краснодар
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