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Волочкова: Кержаков и Дзюба — два самых красивых и сексуальных футболиста России

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Артистка балета Анастасия Волочкова считает нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбу и экс-форварда "Зенита" Александра Кержакова самыми красивыми футболистами России.
Фото: ФК "Зенит"
"Александр Кержаков и Артем Дзюба — два самых красивых и сексуальных футболиста России! Саша вообще не изменился, а со временем стал только прекраснее. Артем тоже сексуальный и замечательный мужчина, защищала его во время волны хейта. Это действительно молодой и красивый парень, который в будущем может пойти в кино", — сказала Волочкова.

35-летний Дзюба с февраля 2023 года выступает за "Локомотив". Его контракт с московской командой рассчитан до конца сезона с возможностью продления ещё на год. В нынешней кампании нападающий в 17 матчах забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

40-летний Кержаков на днях был уволен из сербского клуба "Спартак". До этого специалист тренировал в России "Пари НН" и "Томь", а также работал в "Кармиотиссе" из Кипра.

Источник: Sport24.

Дзюба Кержаков А Локомотив
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