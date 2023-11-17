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Кассьера: в истории "Зенита" было много ярких нападающих. Здорово играл Халк

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Форвард "Зенита" Матео Кассьерра рассказал, кого он считает лучшим нападающим в истории петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"В истории "Зенита" много ярких, самобытных нападающих. Знаю, что в Санкт-Петербурге здорово играл Халк, но, повторюсь, можно назвать много сильных, достойных имен", — приводит слова Кассьерры Bobsoccer.

За "Зенит" Халк сыграл 148 матчей. В них бразильский нападающий отличился 77 голами и 59 результативными передачами. Вместе с сине-бело-голубыми футболист 1 раз побеждал в чемпионате России. По 1 разу становился победителем Кубка России и Суперкубка России. В сезоне РПЛ-2014/15 игрок стал лучшим бомбардиром турнира, забив 15 мячей.

Кассьерра Халк Зенит
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