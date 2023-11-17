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Молодёжная команда "Зенита" разгрома китайский "Гуйчжоу Юнайтед" со счётом 7:1

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17 ноября в Китае состоялся товарищеский матч местного "Гуйчжоу Юнайтед" и молодёжки "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Поединок закончился победой питерцев со счётом 7:1.

Уже на 18-й минуте Константин Воинков открыл счёт. Но через две минуты хозяева отыгрались.

Впрочем, ещё до перерыва российская команда довела счёт до крупного. На 30-й минуте Данила Козлов вывел "Зенит" вперёд. На 33-й минуте Козлов оформил дубль, а на 37-й минуте отличился Станислав Лапинский. На 39-й минуте Савелий Никифоров забил пятый мяч "Зенита".

После перерыва ещё по мячу забили Максим Халилов и Александр Широков.

За "Гуйчжоу Юнайтед" выступают воспитанники китайского футбола, а также бывшие и нынешние футболисты сборной. Точный состав команды неизвестен.

Зенит
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