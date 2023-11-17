— Допускаю, что когда-то будешь играть в “Спартаке”? Не могу себе такого представить. Я думаю только о “Зените”, — приводит слова Родригао Sport24.
28-летний Родригао является игроком петербургского “Зенита” с июля 2022 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня года 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне Родригао принял участие в восьми матчах клуба с берегов Невы.
Защитник “Зенита” Родригао – о возможном переходе в “Спартак”: не могу себе такого представить
Центральный защитник петербургского “Зенита” Родригао ответил на вопрос о том, может ли он в будущем стать игроком московского “Спартака”.
Фото: ФК "Зенит"