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Защитник “Зенита” Родригао – о возможном переходе в “Спартак”: не могу себе такого представить

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Центральный защитник петербургского “Зенита” Родригао ответил на вопрос о том, может ли он в будущем стать игроком московского “Спартака”.
Фото: ФК "Зенит"
— Допускаю, что когда-то будешь играть в “Спартаке”? Не могу себе такого представить. Я думаю только о “Зените”, — приводит слова Родригао Sport24.

28-летний Родригао является игроком петербургского “Зенита” с июля 2022 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня года 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне Родригао принял участие в восьми матчах клуба с берегов Невы.

Зенит Родригао Спартак
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