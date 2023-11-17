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Личка: Смолов может спокойно играть еще 3-4 года на хорошем уровне

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Главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка ответил на вопрос о том, какое количество лет может провести на топ-уровне форвард бело-голубых Федор Смолов.
Фото: ФК "Динамо"
— Футболисту в его возрасте важно уделять много внимания своему организму, процессу восстановления. Если не будет никакой серьезной травмы, то Федор может спокойно играть еще 3-4 года на хорошем уровне.

33-летний Федор Смолов является игроком московского “Динамо” с января 2022 года. Его действующее соглашение с бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года (с возможностью продления еще на один сезон). Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского форварда в три миллиона евро. В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 18 матчах, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

Источник: “РБ Спорт”


Смолов Личка Динамо
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