— Футболисту в его возрасте важно уделять много внимания своему организму, процессу восстановления. Если не будет никакой серьезной травмы, то Федор может спокойно играть еще 3-4 года на хорошем уровне.
33-летний Федор Смолов является игроком московского “Динамо” с января 2022 года. Его действующее соглашение с бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года (с возможностью продления еще на один сезон). Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского форварда в три миллиона евро. В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 18 матчах, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.
Источник: “РБ Спорт”
Личка: Смолов может спокойно играть еще 3-4 года на хорошем уровне
Главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка ответил на вопрос о том, какое количество лет может провести на топ-уровне форвард бело-голубых Федор Смолов.
Фото: ФК "Динамо"