"Без больших турниров болельщикам, наверное, не так интересно смотреть. Но думаю, что болельщики соскучились по сборной", — сказал Чалов.
25-летний Чалов впервые сыграл за сборную России в марте 2019 года. С тех пор за команду он провёл шесть матчей в которых забил один гол. Ближайший матч сборная России проведёт 20 ноября, когда сыграет с командой Кубы в Волгограде.
Источник: Sport24.
Чалов: без больших турниров болельщикам не так интересно смотреть сборную, но они соскучились
Нападающий сборной России Фёдор Чалов высказался о возможной потере интереса к матчам национальной команды.
Фото: Дарья Исаева, «СЭ»