Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Акрон
15:00
ВолгарьНе начат
Динамо Мх
16:00
ТюменьНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Армения
17:00
УэльсНе начат
Беларусь
20:00
АндорраНе начат
Латвия
20:00
ХорватияНе начат
Франция
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ИрландияНе начат
Швейцария
22:45
КосовоНе начат
Израиль
22:45
РумынияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Германия
22:45
ТурцияНе начат

Чалов: без больших турниров болельщикам не так интересно смотреть сборную, но они соскучились

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий сборной России Фёдор Чалов высказался о возможной потере интереса к матчам национальной команды.
Фото: Дарья Исаева, «СЭ»
"Без больших турниров болельщикам, наверное, не так интересно смотреть. Но думаю, что болельщики соскучились по сборной", — сказал Чалов.

25-летний Чалов впервые сыграл за сборную России в марте 2019 года. С тех пор за команду он провёл шесть матчей в которых забил один гол. Ближайший матч сборная России проведёт 20 ноября, когда сыграет с командой Кубы в Волгограде.

Источник: Sport24.

Чалов Сборная России ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится